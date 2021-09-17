В Одессе трамвай переехал женщину: она скончалась на месте

Столкновения избежать не удалось, говорит водитель.
Пенсионерка попала под трамвай недалеко от перекрестка улиц Балковская и Краснослободская в Одессе. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 05:20, когда трамвай выехал из депо и двигался к началу своего маршрута.
"Женщина неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала обзор из кабины водителя. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось", — отметили в пресс-службе.
В результате полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП.
Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.