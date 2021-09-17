В Одессе трамвай переехал женщину: она скончалась на месте

В Одессе трамвай переехал женщину: она скончалась на месте

Столкновения избежать не удалось, говорит водитель.

Пенсионерка попала под трамвай недалеко от перекрестка улиц Балковская и Краснослободская в Одессе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 05:20, когда трамвай выехал из депо и двигался к началу своего маршрута.

"Женщина неожиданно вышла на рельсы из-за электроопоры, которая существенно ухудшала обзор из кабины водителя. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось", — отметили в пресс-службе.

В результате полученных травм пенсионерка погибла на месте ДТП.

Напомним, поезд пригородного сообщения нанес смертельные травмы 41-летнему мужчине на станции "Одесса — Застава II". От полученных травм пострадавший погиб мгновенно.

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