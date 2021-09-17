В Одесі трамвай переїхав жінку: вона померла на місці

В Одесі трамвай переїхав жінку: вона померла на місці

Зіткнення уникнути не вдалося, каже водій.

Пенсіонерка потрапила під трамвай неподалік від перехрестя вулиць Балківська та Червонослобідська в Одесі. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеси.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 05:20, коли трамвай виїхав з депо та рухався на початок свого маршруту.

"Жінка зненацька вийшла на рельси з-за електроопори, яка суттєво погіршувала огляд з кабіни водія. Попри екстренне гальмування, зіткнення уникнути не вдалося", – зазначили в пресслужбі.

Унаслідок отриманих травм пенсіонерка загинула на місці ДТП.

Нагадаємо, потяг приміського сполучення наніс смертельні травми 41-річному чоловіку на станції "Одеса – Застава II". Від отриманих травм потерпілий загинув миттєво.

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