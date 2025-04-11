В Одессе водители потеряли значительные суммы, когда платили за парковку

Мошенничество с парканием в Одессе / © Полиция Одесской области

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В Одессе водители, оплачивавшие онлайн услуги парковки в Пересыпском районе города, попадали на мошеннический сайт. По внешнему виду он ничем не отличался от официального, но для авторизации плательщику нужно было ввести конфиденциальные данные своей банковской карты.

Как сообщили в полиции Одесской области, на мошеннический крючок попали, по меньшей мере, пятеро местных жителей, которые обратились с заявлениями о потере денег.

Потерпевшие подтвердили, что, воспользовавшись размещенным у места парковки QR-кодом, переходили на сайт, где авторизировались, введя номера банковских карт, СVV-коды и коды защиты в виде логинов и паролей.

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В ходе расследования полицейские установили, что к мошенничеству причастна 23-летняя одесситка, создавшая клон сайта для оплаты парковки.

Используя полученные от своих жертв данные, злоумышленница заходила в приложения банков потерпевших и завладевала их средствами. Суммы колебались от 4000 до 5100 грн. Общая сумма нанесенного гражданам ущерба достигла 22 700 гривен, которые правонарушительница потратила на собственные нужды.

Полицейские задержали аферистку и изъяли у нее вещественные доказательства — мобильный телефон, ноутбук и банковскую карту, которыми она пользовалась в преступных целях.

Задержанной объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК — завладение чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

«Свою вину обвиняемая признала и уже возместила потерпевшим нанесенный ущерб. Согласно действующему законодательству, максимальное угрожающее ей наказание — восемь лет лишения свободы», — сообщила начальница следственного подразделения территориального отделения полиции Валентина Истомина.

В полиции напомнили, что процесс безналичной оплаты парковки в городе предусматривает сканирование QR-кода, размещенного на дорожном знаке, и последующую авторизацию через приложение Дия или банкинг. Ввод номера банковской карты, СVV-кода, логина или пароля официальный вебсайт не предусматривает.

Напомним, в Николаевской области женщина заплатила мошенникам полмиллиона гривен за якобы помощь сыну призывного возраста во избежании мобилизации.