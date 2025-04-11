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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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334
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В Одесі водії втратили значні суми, коли платили за паркування

Поліцейські встановили, що до шахрайства причетна 23-річна одеситка, яка створила клон сайту для оплати паркування.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
шахрайство з паркуванням

Шахрайство з паркуанням в Одесі / © Поліція Одеської області

В Одесі водії, які оплачували онлайн послуги паркування в Пересипському районі міста, потрапляли на шахрайський сайт. За зовнішнім виглядом він нічим не відрізнявся від офіційного, але для авторизації платникові потрібно було ввести конфіденційні дані своєї банківської картки.

Як повідомили у поліції Одеської області, на шахрайський гачок потрапили щонайменше п’ятеро місцевих мешканців, які звернулися із заявами про втрату грошей.

Потерпілі підтвердили, що, скориставшись розміщеним біля місця паркування QR-кодом переходили на сайт, де авторизувалися, ввівши номери банківських карток, СVV-коди та коди захисту у вигляді логінів та паролів.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до шахрайства причетна 23-річна одеситка, яка створила клон сайту для оплати паркування.

Використовуючи отримані від своїх жертв дані, зловмисниця заходила в додатки банків потерпілих і заволодівала їхніми коштами. Суми коливалися від 4000 до 5100 гривень. Загальна сума завданих громадянам збитків сягнула 22 700 гривень, які правопорушниця витратила на власні потреби.

Поліцейські затримали аферистку та вилучили в неї речові докази — мобільний телефон, ноутбук та банківську картку, якими вона користувалася у злочинних цілях.

Затриманій оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ — заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

«Свою вину обвинувачена визнала і вже відшкодувала потерпілим завдані збитки. Згідно з чинним законодавством, максимальне покарання, яке їй загрожує, — вісім років позбавлення волі», — повідомила начальниця слідчого підрозділу територіального відділення поліції Валентина Істоміна.

У поліції нагадали, що процес безготівкової оплати паркування в місті передбачає сканування QR-коду, розміщеного на дорожньому знаку, та подальшу авторизацію через застосунок Дія або ж банкінг. Введення номеру банківської картки, СVV-коду, логіну чи паролю офіційний вебсайт не передбачає.

Нагадаємо, на Миколаївщині жінка заплатила шахраям пів мільйона гривень за нібито допомогу синові призовного віку в уникненні мобілізації.

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