В Одессе за один вечер дважды дерзко ограбили мужчину

В Одессе за один вечер дважды дерзко ограбили мужчину

Одного преступника задержали аж в Черниговской области.

В Одессе мужчину ограбили дважды за один вечер. Он остался без денег, телефона и украшений.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Сначала горожанина обокрала 24-летняя жительница Одесского района на пляже. Они выпивали. Девушка дождалась, когда подвыпивший кавалер уснет, а потом забрала у него кольцо, смартфон и несколько тысяч гривен.

Уже через несколько часов пострадавший попал в поле зрения 22-летнего выходца из Закавказья, которого по подозрению в ограблении подали в розыск столичные полицейские.

Иностранец предложил растерянному гостю довезти его домой, поднялся вместе с ним в квартиру якобы, чтобы получить оплату за проезд, а там ударил и отобрал золотые изделия и несколько тысяч долларов.

"На установку обоих злоумышленников полицейским понадобилось несколько часов. Девушку они разыскали в центре, а мужчину через несколько дней спустя задержали аж в Черниговской области, когда он с награбленным имуществом пытался бежать в соседнее государство", — рассказал начальник сектора криминальной полиции отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Георгий Гюлумян.

За содеянное иностранцу грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Девушка может быть наказана штрафом от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что под Киевом правоохранители задержали опасную банду, которая грабила и пытала тех, кого считала коррупционерами.

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