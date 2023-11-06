В Одесской области женщину переехали сразу два автомобиля

В Одесской области на трассе трагически погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции региона.

Предварительно правоохранители установили, что водитель MERCEDES-BENZ наехал на женщину, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для этого месте.

"Вслед за указанным автомобилем двигался автомобиль марки LEXUS RX, водитель которого совершил повторный наезд на тело потерпевшей. Последний покинул место происшествия. Сотрудники территориального подразделения полиции разыскали его у знакомых в 20 километрах", - говорится в сообщении ведомства.

Обеих водителей проверили на состояние опьянения, они были трезвые.

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.

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