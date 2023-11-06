В Одеській області жінку переїхали одразу дві автівки

В Одеській області на трасі трагічно загинула жінка.

Про це повідомили у поліції регіону.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій MERCEDES-BENZ наїхав на жінку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

"Слідом за вказаним автомобілем рухалася автівка марки LEXUS RX, водій якої здійснив повторний наїзд на тіло потерпілої. Останній залишив місце пригоди. Співробітники територіального підрозділу поліції розшукали його у знайомих за 20 кілометрів. Чоловік пояснив: не зрозумів, що наїхав на людину", - йдеться у повідомленні відомства.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

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