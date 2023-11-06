Удар по 128-й бригаде в Запорожье: дело расследует ГБР

В командовании 128 ОГШБр сообщили о 19 погибших в результате ракетного удара россиян в прифронтом селе Запорожской области.

Сотрудники ДБР зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей при обстреле населенного пункта в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Коллектив Бюро выражает глубокое соболезнование близким и родным всех погибших и пострадавших во время этих трагических событий. Расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одной из приоритетных задач ГБР", — говорится в сообщении.

В Госбюро расследований напомнили, что 3 ноября 2023 года во время ракетного удара, нанесенного врагом ракетой типа "Искандер" по селу в Запорожье, погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара. Работники ДБР проводят следственные действия, устанавливая детали обстоятельств, которые привели к трагедии.

Инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.

Уголовное производство начато по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, журналист Владимир Бойко сообщил, что приказ выстроиться военным для награждения ко Дню артиллериста отдал командир бригады, который в прошлом торговал контрабандой с "ЛНР".

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