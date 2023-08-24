В оккупированном Луганске зазвучал гимн Украины: видео

Во временно оккупированном Луганске украинцев поздравили с Днем Независимости и включили на остановках общественного транспорта гимн Украины.

Видео распространили активисты движения "Жовта стрічка".

На видео видно, как на одной из остановок общественного транспорта играет гимн Украины. Жители Луганска стоят рядом и слушают. Активисты отмечают, что таким образом хотели поддержать и ободрить людей, уже 9 лет живущих в российской оккупации.

"Активисты движения "Жовта стрічка" решили поздравить жителей Луганска особым образом. Сегодня мы установили оборудование на остановках общественного транспорта и люди услышали гимн своей Родины", — говорится в сообщении.

В оккупированном Луганске включили гимн Украины

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

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