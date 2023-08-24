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В оккупированном Луганске зазвучал гимн Украины: видео

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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В оккупированном Луганске зазвучал гимн Украины: видео

Фото: Pexels

Жителей Луганска поздравили с Днем Независимости.

Во временно оккупированном Луганске украинцев поздравили с Днем Независимости и включили на остановках общественного транспорта гимн Украины.

Видео распространили активисты движения "Жовта стрічка".

На видео видно, как на одной из остановок общественного транспорта играет гимн Украины. Жители Луганска стоят рядом и слушают. Активисты отмечают, что таким образом хотели поддержать и ободрить людей, уже 9 лет живущих в российской оккупации.

"Активисты движения "Жовта стрічка" решили поздравить жителей Луганска особым образом. Сегодня мы установили оборудование на остановках общественного транспорта и люди услышали гимн своей Родины", — говорится в сообщении.

В оккупированном Луганске включили гимн Украины 

В оккупированном Луганске включили гимн Украины 

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

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Дата публикации
Просмотры
201
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