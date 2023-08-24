В окупованому Луганську зазвучав гімн України: відео 

У тимчасово окупованому Луганську українців привітали з Днем Незалежності та ввімкнули на зупинках громадського транспорту гімн України.

Відео поширили активісти руху "Жовта стрічка".

На відео видно, як на одній із зупинок громадського транспорту грає гімн України. Жителі Луганська стоять поруч та слухають. Активісти зазначають, що таким чином хотіли підтримати та підбадьорити людей, які вже 9 років живуть у російській окупації.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" вирішили привітати жителів Луганська особливим чином. Сьогодні ми встановили обладнання на зупинках громадського транспорту, та люди почули гімн своєї Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Луганську ввімкнули гімн України

Нагадаємо, Зеленський привітав українців з Днем Незалежності.

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