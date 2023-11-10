В Полтаве произошла драка между посетителями заведения (видео)

В Полтаве, 8 ноября, произошла драка между посетителями кафе "Криница". Конфликт разразился из-за сделанного замечания.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

В Полтаве произошла драка между посетителями заведения

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По словам очевидцев, один из пострадавших мужчин подошел к отдыхающим и сделал замечания по поводу громкого и некультурного поведения в общественном заведении. Ответ поступил сразу – компания набросилась на него и начала бить.

Свидетели инцидента не вызвали полицию, снимали его на видео. Собственно, правоохранители узнали об этом из Сети.

Напомним, в тот же день в Полтаве двое мужчин избили военных.

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