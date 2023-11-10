В Полтаве двое мужчин избили военных: детали инцидента

В Полтаве двое мужчин избили военных. Инцидент произошел 8 ноября около 21:00 на остановке "Автовокзала".

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

В Полтаве двое мужчин совершили нападение на военных

Двух военных после драки забрала "скорая". Как отмечают в издании, обе стороны конфликта отказались от претензий друг к другу.

Напомним, в выходные в одном из ресторанов Винницы возник конфликт между сотрудниками военной контрразведки СБУ и военным, который служил на передовой. СБУвцы вроде бы слушали русский шансон.

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