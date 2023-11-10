Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Полтаві двоє чоловіків побили військових: деталі інциденту

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
564
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Полтаві двоє чоловіків побили військових: деталі інциденту

У Полтаві сталася бійка між цивільними чоловіками та військовими / Скриншот

Наразі сторони конфлікту надавати коментарі поліції відмовилися.

У Полтаві двоє чоловіків побили військових. Інцидент стався 8 листопада близько 21:00 на зупинці "Автовокзал".

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

У Полтаві двоє чоловіків здійснили напад на військових

У Полтаві двоє чоловіків здійснили напад на військових

Двох військових після бійки забрала "швидка". Як зазначають у виданні, обидві сторони конфлікту відмовилися від претензій одне до одного.

Нагадаємо, вихідними в одному із ресторанів Вінниці виник конфлікт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. СБУвці начебто слухали російський шансон.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
564
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація