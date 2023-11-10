У Полтаві двоє чоловіків побили військових: деталі інциденту

Наразі сторони конфлікту надавати коментарі поліції відмовилися.
У Полтаві двоє чоловіків побили військових. Інцидент стався 8 листопада близько 21:00 на зупинці "Автовокзал".
Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Двох військових після бійки забрала "швидка". Як зазначають у виданні, обидві сторони конфлікту відмовилися від претензій одне до одного.
Нагадаємо, вихідними в одному із ресторанів Вінниці виник конфлікт між працівниками військової контррозвідки СБУ та військовим, який служив на передовій. СБУвці начебто слухали російський шансон.
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