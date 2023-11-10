Угорщина погрожує заблокувати €50 млрд для України: чи має ЄС "план Б"

За словами єврочиновників, Брюсселю набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках.

Європейський Союз зможе обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Про це пише Reuters з посиланням на анонімних чиновників ЄС.

Виконавча влада блоку запропонувала розширити бюджетну підтримку, щоб допомогти Україні виплачувати зарплати та здійснювати інші видатки в міру розгортання конфлікту, а 27 держав-членів ЄС мають проголосувати за пакет на саміті 14-15 грудня в Брюсселі.

Але у Євросоюзі побоювалися, що допомога може бути заблокована прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх держав-членів.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач прокоментував, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути окремою від бюджету ЄС. За його словами, ЄС потребує нової стратегії для України, і всі фінансові рішення мають виходити з неї.

За словами джерел, якщо Будапешт все ж застосує своє вето, то ЄС має спосіб обійти це. Так, Євросоюз може попросити кожну іншу країну створити власний пакет допомоги Україні. Разом двосторонні договори обійдуться в однакову суму.

"Угорщина випробовує своє щастя. Ми б хотіли, щоб вони були з нами, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях виснажливий, але ми його маємо, якщо знадобиться", – сказав один із співрозмовників видання.

Другий чиновник ЄС, який також говорив на умовах анонімності, додав: "Питання грошей для України так чи інакше вирішиться, Київ отримає підтримку ЄС".

Про яку допомогу йдеться

Нагадаємо, що в ЄС хочуть надати Україні новий фінансовий пакет обсягом до 50 мільярдів євро на період від 2024 по 2027 рік (Ukraine Facility). Його створення вже підтримав Європарламент.

Торік Угорщина також чинили перешкоди фінансовій допомозі Україні

Минулого року Угорщина наклала вето на аналогічну пропозицію про надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році.

Після кількох місяців суперечок Будапешт нарешті погодився на пакет після того, як отримав поступки з боку блоку щодо допомоги Угорщині, і почув, що ЄС обійде вето, якщо буде потрібно.

"Минулого року ми справді обговорювали "план Б". Але тоді ми змогли уникнути цього сценарію. Сподіваюся, ми також зможемо уникнути цього сценарію цього року", – сказав єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

Раніше в уряді Угорщини закликали ЄС не розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання Києвом умов для вступу. Угорщина постійно погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Зокрема, Будапешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин.

Читайте також: