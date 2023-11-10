Венгрия угрожает заблокировать €50 млрд для Украины: есть ли у ЕС "план Б"

По словам еврочиновников, Брюссель надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках.

Европейский Союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимных чиновников ЕС.

Исполнительные власти блока предложили расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и осуществлять другие расходы по мере развертывания конфликта, а 27 государств-членов ЕС должны проголосовать за пакет на саммите 14-15 декабря в Брюсселе.

Но в Евросоюзе опасались, что помощь может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, возражавшим против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС нуждаются в единодушной поддержке всех государств-членов.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач прокомментировал, что любая финансовая помощь Украине должна быть отдельной от бюджета ЕС. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии для Украины, и все финансовые решения должны исходить из нее.

По словам источников, если Будапешт все же применит свое вето, то у ЕС есть способ обойти это. Так, Евросоюз может попросить каждую другую страну создать собственный пакет помощи Украине. Итого двусторонние договоры обойдутся в одинаковую сумму.

"Венгрия испытывает свое счастье. Мы бы хотели, чтобы они были с нами, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомителен, но мы его имеем, если понадобится", – сказал один из собеседников издания.

Второй чиновник ЕС, также говоривший на условиях анонимности, добавил: "Вопрос денег для Украины так или иначе решится, Киев получит поддержку ЕС".

О какой помощи идет речь

Напомним, что в ЕС хотят предоставить Украине новый финансовый пакет в объеме до 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год (Ukraine Facility). Его создание уже поддержал Европарламент.

В прошлом году Венгрия также препятствовала финансовой помощи Украине

В прошлом году Венгрия наложила вето на аналогичное предложение о предоставлении Украине 18 млрд евро финансовой помощи в 2023 году.

После нескольких месяцев споров Будапешт наконец-то согласился на пакет после того, как получил уступки со стороны блока помощи Венгрии, и услышал, что ЕС обойдет вето, если потребуется.

"В прошлом году мы действительно обсуждали "план Б". Но тогда мы смогли избежать этого сценария. Надеюсь, мы также сможем избежать этого сценария в этом году", – сказал еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Ранее в правительстве Венгрии призвали ЕС не вступать в переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения Киевом условий для вступления. Венгрия постоянно угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. В частности, Будапешт обвиняет Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств.

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