В Ирландии отказали в приюте около 1000 украинских беженцев

Имение Глендалох в ирландском графстве Виклов, которое является локацией для летних фестивалей, оказалось не готово к принятию украинских беженцев. Здесь раньше планировали разместить 950 беглецов от войны.

Об этом сообщило местное издание Wicklow News.

Главной причиной отказа называют несогласие местных жителей — на хуторе Аннамо, где расположено поместье, проживает всего сотня человек и они обеспокоены таким многолюдным соседством.

"С обществом, представителями общины или представителями общественности не было абсолютно никакого общения", — утверждает советник Шэй Каллен.

Палаточный городок с модульными домами внутри планировали открыть уже 20 ноября. Украинские беженцы должны были получить здесь временное убежище сроком на несколько недель для адаптации в ирландском обществе.

Ранее в комментарии ирландскому изданию Independent владелец имения выходец из Польши граф Каз Балинский обращал внимание на отсутствие необходимой инфраструктуры в Аннамао. Мол, ближайшие магазины и заведения расположены в 6 км – в селах Лараг и Раундвуд.

Предполагалось, что для беженцев организуют регулярный транспорт в города Виклов и Брей, а медицинские и социальные услуги они будут получать в лагере. Однако к такой перспективе владелец имения относится скептически.

“Моя семья – это беженцы из Польши времен Второй мировой войны, которым удалось избежать содержания в лагерях, не соответствующих стандартам. То, как относятся к украинским беженцам, – именно то, чего не хотела моя семья. Мои предки перевернулись бы в могилах из-за того, что планируется”, — заявил Каз Балинский.

Напомним, в сентябре этого года Евросоюз продлил временную защиту украинских беженцев до 2025 года. Впрочем, некоторые европейские страны изменяют правила въезда и пребывания.

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