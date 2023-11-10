У Полтаві сталася бійка між відвідувачами закладу (відео)

Обставини події встановлюються правоохоронцями.
У Полтаві, 8 листопада, сталася бійка між відвідувачами кафе "Криниця". Конфлікт спалахнув через зроблене зауваження.
Про це повідомляє видання "Полтавщина".
Деталі
За словами очевидців, один із постраждалих чоловіків підійшов до відпочивальників та зробив зауваження щодо гучної та некультурної поведінки у громадському закладі. Відповідь надійшла одразу – компанія накинулася на нього та почала гамселити.
Свідки інциденту не викликали поліцію, натомість знімали його на відео. Власне, правоохоронці дізналися про це з Мережі.
Нагадаємо, того ж дня у Полтаві двоє чоловіків побили військових.
Читайте також: