У Полтаві сталася бійка між відвідувачами закладу (відео)

У Полтаві, 8 листопада, сталася бійка між відвідувачами кафе "Криниця". Конфлікт спалахнув через зроблене зауваження.

Про це повідомляє видання "Полтавщина".

У Полтаві сталася бійка між відвідувачами закладу

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За словами очевидців, один із постраждалих чоловіків підійшов до відпочивальників та зробив зауваження щодо гучної та некультурної поведінки у громадському закладі. Відповідь надійшла одразу – компанія накинулася на нього та почала гамселити.

Свідки інциденту не викликали поліцію, натомість знімали його на відео. Власне, правоохоронці дізналися про це з Мережі.

Нагадаємо, того ж дня у Полтаві двоє чоловіків побили військових.

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