В посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, ранен — Efe

Взрывчатка была в конверте.

В среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства.

Об этом сообщает испанское издание Efe со ссылкой на свои источники в полиции.

По данным источников, взрывчатка была в конверте, полученном пострадавшим сотрудником. Мужчина получил незначительные травмы, его госпитализировали.

Испанская полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила территорию, где расположено посольство Украины. На месте работает спецназ и взрывотехника. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Europa Press сообщает, что сообщение о взрыве поступило в 13:15. Испанское издание ultimahora.es добавило, что письмо было адресовано послу Украины, но его не пропустили через сканер, а открыли охранники в саду посольства.

В настоящее время украинское посольство официально не комментирует этот инцидент.

Что известно о посольстве Украины в Испании

Посольство Украины в Испании расположено в Мадриде по ул. Ронда де ла Абубилья, 52. Посолом Украины в Королевстве Испания является Сергей Погорельцев. Он возглавляет украинское дипломатическое ведомство с 2020 года.

Испания является одним из тех государств, которые активно поддерживают Украину в войне против России. Премьер-министр Испании Педро Санчес 21 ноября направил "резонансное послание" президенту России Владимиру Путину на продолжающемся в Мадриде пленарном заседании Парламентской ассамблеи Атлантического альянса.

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