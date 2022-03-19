В пригороде Запорожья из-за вчерашнего обстрела оккупантов погибли девять человек

Еще 17 человек получили ранения, пятеро – травмированы.
Вчера, в результате обстрелов оккупантов, в пригороде Запорожья погибли девять человек. Один из них – сотрудник Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Facebook.
Еще 17 человек получили ранения, пятеро – травмированы.
"Среди раненых есть два гражданских человека и три представителя ГСЧС. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю сохранить жизнь и быстро поправиться тем, кто уцелел", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье вводят длительный комендантский час.
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