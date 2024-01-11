Стали известны подробности вражеского удара по Харькову.
В результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек: 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
9 пострадавших доставили в медучреждения.
35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; 2 – оказали помощь на месте. Пациенты обеспечены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.
Напомним, что россияне совершили очередной акт терроризма против гражданского населения.
оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле. Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.
Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.
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