В результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек: 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

9 пострадавших доставили в медучреждения.

35-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 8 пациентов – в среднем; 2 – оказали помощь на месте. Пациенты обеспечены всем необходимым и находятся под врачебным наблюдением.

Напомним, что россияне совершили очередной акт терроризма против гражданского населения.

оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в отеле. Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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