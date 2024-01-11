РФ ударила по гражданскому объекту Харькова: что известно о пострадавших (обновлено)

Вечером 10 января армия РФ ударила по гражданскому объекту Харькова. Скорее всего, есть жертв среди находившихся там людей.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", – отметил он.

Сколько людей пострадало

Как впоследствии уточнил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, в результате вражеского удара есть 6 пострадавших.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", – подчеркнул глава ведомства.

По состоянию на 23:17 известно, что количество пострадавших выросло до 9 человек.

Вскоре ОВА детализировала, что оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. По состоянию на 23:59 – 10 пострадавших.

"Один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранение и находится в среднем состоянии, другие – в легком. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице", – отметил Синегубов.

Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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