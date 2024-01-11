РФ ударила по гражданскому объекту Харькова: что известно о пострадавших (обновлено)

Враг продолжает уничтожать мирных украинцев.
Вечером 10 января армия РФ ударила по гражданскому объекту Харькова. Скорее всего, есть жертв среди находившихся там людей.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушение здания. Туда уже выехали все соответствующие службы", – отметил он.
Сколько людей пострадало
Как впоследствии уточнил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительным данным, в результате вражеского удара есть 6 пострадавших.
"Медики оказывают всю необходимую помощь", – подчеркнул глава ведомства.
По состоянию на 23:17 известно, что количество пострадавших выросло до 9 человек.
Вскоре ОВА детализировала, что оккупанты попали возле гостиницы в центре Харькова двумя ракетами. По состоянию на 23:59 – 10 пострадавших.
"Один человек – в тяжелом состоянии, один – получил ранение и находится в среднем состоянии, другие – в легком. Среди пострадавших – журналисты турецкого издания, проживавшие в гостинице", – отметил Синегубов.
Ликвидация последствий продолжается, спасатели продолжают тушить пожар.
Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.
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