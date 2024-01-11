РФ вдарила по цивільному об'єкту Харкова: що відомо про постраждалих (оновлено)

Це черговий акт тероризму проти мирного населення.

Ввечері 10 січня армія РФ вдарила по цивільному об'єкту Харкова. Найімовірніше, є жертви серед людей, які перебували там.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"На парковці поряд з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали всі відповідні служби", – зазначив він.

Скільки людей постраждало

Як згодом уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, внаслідок ворожого удару є 6 постраждалих.

"Медики надають усю необхідну допомогу", – наголосив очільник відомства.

Станом на 23:17 відомо, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб.

Невдовзі ОВА деталізувала, що окупанти влучили біля готелю в середмісті Харкова двома ракетами. Станом на 23:59 – 10 постраждалих.

"Одна людина – у тяжкому стані, одна – отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. Серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі", – зауважив Синєгубов.

Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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