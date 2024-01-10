РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові: фото

Близько 23:00 9 січня російські окупаційні війська завдали ударів ракетами С-300 по Харкову. Росіяни вдарили по дитячому табору на околиці міста.

Фото наслідків "прильотів" показав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, загарбники вдарили двома ракетами С-300 з території Бєлгорода. У місті виникли руйнування. Втім, минулося без потерпілих та загиблих.

"У місті пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Зруйновані медичний корпус, будівля їдальні, пошкоджена територія закладу", - йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни внаслідок атаки РФ по Київському району Харкова.

Фото наслідків:

РФ вдарила ракетами по Харкову пізно ввечері 9 січня. / Фото: Олег Синєгубов

Загарбники вдарили по Харкову двома ракетами С-300. / Фото: Олег Синєгубов

Російські ракети зруйнували дитячий лікувальний оздоровчий центр у Харкові. / Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. / Фото: Олег Синєгубов

Удар по Харкову

Повітряну тривогу в Харківській області було оголошено о 22:59. Вона тривала до 23:41. Харків опинився під ракетними ударами. У місті пролунало кілька вибухів. Влада поінформувала про обстріл міста ракетами.

Відомо, що Росія вдарила ракетами по Харкову. Сталося два влучання по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено кілька будівель.

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