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Унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей

Унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей

Ворог знову обстріляв Харків / Фото: ТСН.ua

Стали відомі подробиці ворожого удару по Харкову.

Унаслідок ворожого обстрілу середмістя Харкова постраждали 11 людей: 4 чоловіків віком від 31 до 38 років; 7 жінок – від 23 до 71 року.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

9 постраждалих доставили до медзакладів. 

35-річний чоловік перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – у середньому; 2 – надали допомогу на місці. Пацієнти забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

Нагадаємо, що росіяни вчинили черговий акт тероризму проти цивільного населення. 

Окупанти влучили біля готелю в середмісті Харкова двома ракетами. Серед постраждалих - журналісти турецького видання, які проживали в готелі.  Ліквідація наслідків триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Нагадаємо, РФ ракетами "демілітаризувала" дитячий оздоровчий центр у Харкові.

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