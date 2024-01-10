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Харків: ворожого удару зазнав цивільний обʼєкт – Терехов

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Харків: ворожого удару зазнав цивільний обʼєкт – Терехов

Російські ракети / Фото: ТСН.ua

Влада міста закликає людей перебувати в укриттях.

Харків ввечері 10 січня зазнав російської атаки, ймовірно, ракетами С-300. Відомо, що удару було завдано по цивільному обʼєкту.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Висока ймовірність жертв серед людей, які в ньому перебували. На паркованні поряд горять авто, попередньо є руйнування будівлі. Туди вже виїхали всі відповідні служби", – зазначив Терехов.

За інформацією ОВА, окупанти атакували Київський район міста. Попередньо ракетами С-300.

"Триває огляд місця "прильоту" профільними службами. Пошкоджено цивільний об‘єкт. Є загоряння авто, щодо постраждалих – інформація встановлюється", – написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 10 січня правоохоронці ідентифікували тіла сімох загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу Покровського району Донецької області. Серед них – 3-річна дитина.

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