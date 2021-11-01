В России ликвидировали еще один украинский центр: реакция МИД

В России ликвидировали еще один украинский центр: реакция МИД

В течение 2011-2020 годов в России ликвидирован ряд других организаций.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение Артемовского городского суда Приморского края о ликвидации автономной некоммерческой организации "Дальневосточный украинский духовный культурно-просветительский центр "Просвита"".

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

"Решение о принудительном прекращении деятельности центра "Просвита" и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное "российское гостеприимство" для тех граждан других стран, родство с которыми российская власть продолжает так отчаянно доказывать, поощряя к обретению российского гражданства. Власти РФ не только не демонстрирует намерения защищать права украинцев России, а всячески ограничивает возможности участия в процессе принятия решений по вопросам, которые их касаются, препятствуя любым попыткам их самоорганизации", — говорится в комментарии министерства.

В МИД подчеркнули, что Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, согласно:

Международной конвенцией ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

Международным пактом о гражданских и политических правах,

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенцией по правам человека и Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств,

Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств.

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России", — обратилось с призывом МИД Украины.

Напомним, в течение 2011-2020 годов в России ликвидирован ряд других организаций. В частности, Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, Объединение украинцев России, Омская региональная ОО "Сибирский центр украинской культуры "Серый Клин", Библиотека украинской литературы в Москве, а также Всемирный конгресс украинцев признали "нежелательной организацией".

Отметим, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной – чиновники США и Европы с озабоченностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

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