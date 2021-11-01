У Росії лідквідували ще один український центр: реакція МЗС

У Росії лідквідували ще один український центр: реакція МЗС

Впродовж 2011-2020 років в Росії ліквідовані низка інших організацій.

В Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію автономної некомерційної організації "Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр "Просвіта".

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"Рішення про примусове припинення діяльності центру "Просвіта" та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну "російську гостинність" для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства. Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації", - йдеться у коментарі міністерства.

В МЗС наголосили, Росія повинна виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, згідно з:

Міжнародною конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації,

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права,

Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Європейською конвенцією з прав людини та Рамковою конвенцією про захист національних меншин,

Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

"Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії", - звернулося із закликом МЗС України.

Нагадаємо, впродовж 2011-2020 років в Росії ліквідовані низка інших організацій. Зокрема, Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Об'єднання українців Росії, Омська регіональна ГО "Сибірський центр української культури "Сірий Клин", Бібліотеку української літератури в Москві, а також Світовий конґрес українців визнали "небажаною організацією".

Зазначимо, Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

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