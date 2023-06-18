В России взлетели бомбардировщики Ту-22М3 - Воздушные силы Украины

По состоянию на 13.15 в Украине спокойно, воздушная тревога не объявлялась.

В Воздушных Силах предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3 с российского аэродрома "Шайковка".

Об этом сообщили на официальном телеграмм-канале Воздушных сил ВС Украины.

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"Внимание! Зафиксирован вылет Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка" Калужской области России", — говорится в сообщении, опубликованном в 13:00.

Какая цель вылета российских самолетов – пока неизвестно.

По состоянию на 13.15 в Украине спокойно, воздушная тревога не объявлялась. Впрочем, в случае ракетной опасности – пройдите до укрытий.

Напомним, в воздушных силах Украины сообщили, что Россия может применить для ударов ракеты Х-35, которые могут запускаться из береговых комплексов "Бал". Страна-оккупантка таких боеприпасов имеет достаточно. А также может атаковать Украину ракетами "Оникс", имеющими на своем вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион", расположенный в оккупированном Крыму.

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