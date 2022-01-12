В салоне маршрутки на Прикарпатье выросли грибы: фото

Не только грибы выросли, но и цены на проезд в маршрутке.
В Калуше Ивано-Франковской области в салоне пассажирской маршрутки выросли грибы.
Соответствующие фотографии во вторник, 11 января, опубликовали местные жители в сообществе "Я люблю Калуш" в Facebook.
В сообщении обратили внимание, что стоимость проезда в Калуше с 1 января выросла до восьми гривен, а условия проездатак и не изменились.
"Стоимость проезда выросла до 8 грн, а в маршрутке растут грибочки", — говорится в сообщении.
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