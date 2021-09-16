В селе на Закарпатье погиб человек, прокладывал кабель для Интернета

Мужчина упал с лестницы.
В селе Онок Виноградовского общины Закарпатской области погиб мужчина, который прокладывал кабель для Интернета.
Об этом сообщает mukachevo.net. Информацию также подтвердили в Нацполиции Закарпатской области.
Известно, что мужчина упал с лестницы, прокладывая кабель для Интернета. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, в Харькове расследуют гибель мужчины на строительстве.
Также во время выполнения ремонтных работ на территории больницы, что в Чертковском районе Тернопольской области, травмировался 58-летний житель села Глыбочек. Вследствие повреждений мужчина вскоре умер в реанимации.