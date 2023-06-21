В Сети появились люди, которые выдают себя за разведчиков – ГУР

В разведке рассказали о лицах, публично представляющих себя якобы сотрудниками военной разведки Украины.

В медиа появились лица, выдающиеся себя за разведчиков Главного управления разведки Минобороны ради самопиара. На самом деле, такие лица не имеют никакого отношения к ГУР.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Соответствующее поведение используется для самопиара, но в то же время создает серьезные риски для информационной безопасности государства. Просим представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения более тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев/интервью/эфиров", — говорится в сообщении.

В разведке отметили, что официальные комментарии и информирование общества от имени Главного управления разведки Министерства обороны Украины предоставляют только определенные соответствующими должностными обязанностями лица.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал, применит ли Россия ядерное оружие и как закончится война.

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