В Сумской области прогремели 254 взрыва

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 30 марта 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 45 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 254 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Великописаревская громада: совершены обстрелы из гранатомета (СПГ) (4 взрыва), миномета (28 взрывов), артиллерии (24 взрыва), РСЗО (16 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва).

Краснопольская громада: произошли сбросы с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва) и артиллерийские обстрелы (15 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (11 взрывов).

Новослободская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию общины.

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

Хотинская громада: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон). (1 взрыв).

Эсманьская громада: враг ударил из РСЗО (7 взрывов), минометов (20 взрывов). Также был обстрел из стрелкового оружия.

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Середино-будская громада: 16 мин сбросили россияне на территорию общины.

Юнаковская громада: совершены минометные обстрелы (24 взрыва).

Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (32 взрыва).

Белопольская громада: осуществлены пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета (НАР) (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов), артобстрел (2 взрыва).

Глуховская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).

Напомним, что ранее сообщалось, что в Сумской области оккупанты сбросили две бомбы на школу.

Добавим, что в Сумской области объявили принудительную эвакуацию 54 детей. Причиной называют ситуацию безопасности в трех населенных пунктах Шосткинского района.

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