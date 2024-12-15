В Сумской области прозвучало 176 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 176 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская общины.

Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (6 взрывов), FPV-дронами (8 взрывов). В результате обстрелов повреждены многоквартирный жилой дом и офисное здание. Также произошел сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва).

Середино-будская община: совершен гранатометный обстрел (30 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), атаку FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (6 взрывов). В результате обстрела повреждено админздание.

Великописаревское общество: зафиксированы пуски ракет типа «НУРС» (20 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).

Свеское общество: нанесена атака FPV-дронами (8 взрывов), артиллерийские обстрелы (13 взрывов).

Эсманьская община: 9 мин сбросили россияне на территорию общины.

Хотинская община: враг избивал из минометов (6 взрывов), артиллерии (18 взрывов), FPV-дронами (17 взрывов).

Миропольская община: совершен ракетный удар (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области кафиры сбросили взрывчатку на пожарную машину.

Кроме того, мы ранее информировали, что посольство США предупредило о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

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