На Сумщині пролунало 176 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 176 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (6 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та офісну будівлю. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл (30 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл з РСЗВ (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю.

Великописарівська громада: зафіксовано пуски ракет типу «НУРС» (20 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами (8 вибухів), артилерійські обстріли (13 вибухів).

Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV-дронами (17 вибухів).

Миропільська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти скинули вибухівку на пожежну машину.

Крім того, ми раніше інформували, що посольство США попередило про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні.

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