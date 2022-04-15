В Тернополе меняют продолжительность комендантского часа

Будет короче на два часа, чем сейчас.

В Тернополе и области меняют продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова Сергей Надал.

Теперь комендантский будет начинаться позже и заканчиваться раньше, чем сейчас. Так, уже с пятницы, 15 апреля, он будет действовать с 23:00 до 5:00.

Также в городе остается светомаскирующий режим: он будет начинаться с 23:00. Ранее – в 21:00. Кроме того, в городе общепиты могут работать до 22:00.

В общей сложности в области комендантский продолжался с 22:00 до 06:00 утра. Кстати, в регионе его впервые ввели 26 февраля 2022 года.

Добавим, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков.

Как сообщалось, в Тернополе планируют переименовать улицы, названия которых связаны со страной-агрессором или Советским Союзом.

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