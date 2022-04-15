У Тернополі змінюють тривалість комендантської години

Буде коротшою на дві години, ніж наразі.

У Тернополі та області змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Тепер комендантська розпочинатиметься пізніше та закінчуватиметься раніше, ніж зараз. Так, вже від п'ятниці, 15 квітня, вона діятиме від 23:00 до 5:00.

Також у місті залишається світломаскувальний режим: він буде розпочинатися від 23:00. Раніше - о 21:00. Окрмі того, у місті заклади громадського харчування можуть працювати до 22:00.

Загалом в області комендантська тривала від 22:00 до 06:00 ранку. До слова, в регіоні її вперше ввели 26 лютого 2022 року.

Додамо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціальних перепусток.

Як повідомлялося, у Тернополі планують перейменувати вулиці, назви яких пов'язані з країною-агресоркою чи Радянським Союзом.

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