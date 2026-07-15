В ЦРУ поразили заявлением об армии Путина: что убивает оккупантов за полчаса

Потери России в войне / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф заявил, что российские военные, прибывающие на передовую в Украине, живут в среднем всего 20–30 минут из-за эффективного применения украинских беспилотников с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе Пенсильванского саммита по вопросам обороны и инноваций глава ЦРУ отметил, что данные американской разведки подтверждают информацию о чрезвычайно высоких потерях российских войск на фронте.

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«Наши разведданные совпадают с некоторыми данными из открытых источников, которые вы, возможно, видели в отношении Украины: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, оценивается в 20–30 минут», — сказал Ретклифф.

По его словам, причиной этого стали украинские беспилотники с искусственным интеллектом, которые превратились в чрезвычайно эффективное и недорогое оружие.

«Это потому, что беспилотники с искусственным интеллектом стали настолько специализированными и недорогими машинами для убийств», — подчеркнул директор ЦРУ.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на численное превосходство России в живой силе, Украина в значительной степени сдерживает продвижение оккупационных войск благодаря развитию ударных дронов.

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Американские чиновники оценивают потери России примерно в 7 тысяч военнослужащих еженедельно, тогда как президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что более 80% вражеских целей уничтожаются именно беспилотниками.

Напомним, согласно отчету Института изучения войны (ISW), Российская Федерация уже не может восполнить потери своих оккупационных войск на фронте в Украине. Они значительно превышают набор в армию.

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