В Украине 10 областей остались без света: в чем причина

В Украине по состоянию на утро 5 ноября в 10 областях из-за непогоды обесточено 218 населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"В результате штормовой погоды в нескольких регионах Украины на утро было обесточено 218 населенных пунктов – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях", – говорится в сообщении.

Энергетики продолжают работы на линиях электропередач, в то время как в отдельных областях сохраняются сложные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра. Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 4,5% по сравнению с предыдущим днем из-за солнечной погоды, что способствовало более эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Сообщается, что в часы максимального потребления, с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00, в энергосистеме остается дефицит мощности, поэтому гражданам рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов.

Напомним, в Украине в этом году возможны длительные отключения электроэнергии из-за потери более половины генерирующих мощностей в результате российских атак. Если температура опустится до -10° и АЭС будут выведены из строя, отключения могут продолжаться до 20 часов в день.

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