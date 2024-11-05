В Україні 10 областей залишилися без світла: у чому причина

В Україні станом на ранок 5 листопада у 10 областях через негоду знеструмлено 218 населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Внаслідок штормової погоди у кількох регіонах України на ранок були знеструмлені 218 населених пунктів – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Київській та Чернігівській областях", – йдеться у повідомленні.

Енергетики продовжують роботи на лініях електропередач, водночас в окремих областях зберігаються складні погодні умови, зокрема сильні пориви вітру. Споживання електроенергії в Україні знизилось на 4,5% у порівнянні з попереднім днем через встановлення сонячної погоди, що сприяло більш ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Повідомляється, що в години максимального споживання, від 7:00 до 11:00 та від 16:00 до 21:00, в енергосистемі залишається дефіцит потужності, тому громадянам рекомендується уникати одночасного увімкнення кількох потужних електроприладів.

Нагадаємо, в Україні цього року можливі тривалі відключення електроенергії через втрату понад половину генерувальних потужностей внаслідок російських атак. Якщо температура опуститься до -10° і АЕС будуть виведені з ладу, відключення можуть тривати до 20 годин на день.

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