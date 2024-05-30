В Украине будет два тарифа на свет: сколько придется платить и как сэкономить

Уже 30 мая Кабмин должен согласовать новые тарифы на электроэнергию. В Министерстве энергетики подтвердили, что хотят повысить цену, но детали пока не раскрывают. Необходимость новых тарифов объясняется крайне тяжелой ситуацией в энергосистеме.

Когда и на сколько подскочит цена на свет, а также придумавшие в правительстве, чтобы заставить украинцев экономить электроэнергию – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Кабмин поднимает тарифы

В Украине уже точно поднимут тарифы на электроэнергию и все детали, в том числе новые цены, будут известны уже в конце недели. Об этом 30 мая в эфире телемарафона "Единые новости" заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Долго продолжались расчеты, и сейчас продолжаются дискуссии в правительстве, но решение, скорее всего, будет принято до конца недели относительно повышения тарифов"

Пока никаких деталей замминистра не раскрыла, а лишь объяснила, почему в правительстве решили повысить цены. Все это мы слышали уже не один раз. По ее словам, украинская энергетическая система получила существенные повреждения в течение последних двух месяцев. Удары ВС РФ привели к тому, что ситуация в энергосистеме оказалась очень сложной.

По словам Гринчук, сейчас ищут все возможные ресурсы для того, чтобы облегчить ситуацию в энергосистеме и подготовиться к пиковым периодам потребления – летом, осенью и зимой.

К тому же в Министерстве заявили и об еще одной важной детали. Там не просто поднимут цены, а предложат украинцам дифференцированный тариф. То есть чем больше ты потребляешь – тем больше платишь. Официальные ценники пока не озвучили, но журналисты уже узнали возможный вариант.

По информации СМИ, новый тариф будет составлять: 2,64 грн за потребление до 100 кВт-час (не изменится) и 4,8 грн за все более 100 кВт-час. Объясню на примере. Представим, семья Петренко за месяц у себя в квартире потребляет 300 кВт/часов электроэнергии. По новым правилам первые 100 киловатт ей посчитают по тарифу 2,64 грн. А вот за следующие 200 они уплатят уже по новому тарифу, который планируют увеличить почти вдвое – до 4 грн. 80 коп. за киловатт/час. Так что при таких условиях придется заплатить 1224 грн вместо 792 грн. И такие расценки, говорят журналисты, ссылаясь на собственные источники в Кабмине, заработают уже с 1 июня.

Стоит вспомнить, что этот прогноз от СМИ несколько мрачнее предыдущих. В конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-ч, затем речь шла о 4 грн/кВт-ч. Об этом сообщало издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве и на энергетическом рынке.

Народный депутат Алексей Кучеренко также отмечал, что по его данным, новый тариф может быть в пределах 3,5-4 грн/кВт-час.

У украинцев поинтересовались, тяжело ли будет платить за свет по новым тарифам. Да:

18% называют решение обоснованным.

79% указали, что доходы стремительно упали и платить будет тяжело.

3% отметили, что не почувствуют разницу.

Но есть и другой вопрос. Куда пойдут дополнительные деньги, которые заплатят украинцы? Официального ответа пока не последовало, но, как утверждают источники "Экономической правды" в Кабмине, львиная доля полученных денег пойдет на восстановление разрушенных объектов энергетики в результате российских атак.

Во-первых, львиную долю денег получит "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Если не считать Запорожскую АЭС, которую Украина пока не контролирует, то другие АЭС работают без перебоев, а решисты, к счастью, не смогли им навредить. Так что реальная причина повышения тарифов – совсем другая.

"Я не вижу вообще связи между повышением тарифов и восстановлением разрушенных мощностей. Не понимаю, каким образом выстроена эта связь", — подчеркнул директор "Центра исследования энергетики" Александр Харченко.

Реальная же причина перемен – постепенный переход на рыночную стоимость энергоносителей для населения, что является обязательством Украины перед западными партнерами.

А по такой логике даже новый дифференцированный тариф – это еще очень низкая цена, если сравнивать ее с рыночной. В настоящее время рыночную цену в Украине платит только бизнес, а не бытовые потребители.

"Если составить все эти составляющие цены, выходит, что себестоимость энергии с ее доставкой составляет около 6,6 гривны за кВт-ч без НДС или около 8 гривен за кВт-ч по НДС"

Блэкаутов не обойти

Поэтому в Украине точно будут блекауты – заметил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко. По его словам, в результате весенних обстрелов со стороны РФ Украина потеряла 41% своих производственных мощностей электроэнергии, а это – 8 гигаваттов. Украине пока не хватит мощностей даже при максимальном импорте электроэнергии из Европы.

Кроме того, в нынешних условиях очень важным фактором стал импорт энергии из соседних стран. Нынешние возможности позволяют получать из европейской энергосистемы до 1,7 гигаватта мощности. И это позволяет по крайней мере частично покрывать нехватку энергии. Впрочем, полностью компенсировать дефицит таким образом невозможно. Ведь потеряны генерирующие мощности гораздо больше, чем 1,7 гигаватта.

Кроме того, в Украине будут действовать так называемые "справедливые графики отключения" света. Кабинет министров уже поддержал соответствующее постановление и в документе определен перечень приоритетных объектов, которые не будут отключены от электричества.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и говорится в постановлении правительства. Среди таких объектов: объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и реализующие мобилизацию заведения, а также Верховная Рада. Для этого областные военные администрации и Киевская MBA должны подготовить и утвердить перечни критически важных объектов. Отмечается, что постановление вступит в силу через месяц после его опубликования. Она будет действовать в течение периода военного положения и через шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Напомним, что во время долговременных отключений украинцы могут воспользоваться "Пунктами Несокрушимости". В частности, в Киеве их открыто около тысячи. Помогут их найти: в районных администрациях, органах местного самоуправления, на их официальных сайтах, или можно найти адрес ближайшего пункта в "Действия", который работает и без подключения к интернету.

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