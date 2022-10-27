В Украине будут ужесточены ограничения использования электроэнергии – ОП

В Украине вводятся более длительные экстренные отключения света.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения электроэнергии, чтобы не допустить полного обесточивания центральных регионов страны.

Об этом он написал в Телеграмм.

"Сегодня ночью российские террористы снова атаковали нашу энергетическую инфраструктуру. Повреждено оборудование в центральных областях", – отметил он.

По словам Тимошенко, размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

"Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, Киева, "Укрэнерго", Минэнерго и ГТЭК по решению вопроса", –– добавил представитель ОП.

Отключение света в городах Украины

В субботу, 22 октября, армия РФ совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины.

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины для стабилизации работы энергосистемы.

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением. Российские войска разрушили около 40% объектов энергетики на территории страны.

Между тем, во Львовской области создали графики аварийных отключений света по группам. Теперь жители Львовщины могут узнать, к какой группе принадлежит их жилье и приблизительное время отключений в конкретный день.

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