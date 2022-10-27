В Днепре и области сегодня не будет света: где и когда

В Днепре и Днепропетровской области с 8 утра 27 октября начались стабилизационные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК "Днепровские электросети".

Все потребители Днепропетровщины разделены на три группы. Отключение для каждой группы должно длиться не более четырех часов подряд, однако возможна погрешность в пределах 30-40 минут для переподключения.

Свет может исчезнуть еще раз в течение суток через четыре часа, если "Укрэнерго" не отменит стабилизационные отключения.

Графики отключений можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что в Одесской области с утра начали выключать свет на четыре часа.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщают, что призывы к сбережению электроэнергии будут актуальны еще несколько месяцев. Результаты экономного использования украинцами уже очевидны, но в течение осенне-зимнего периода все еще придется экономить.

Масштабная ракетная атака – в областях исчез свет после обстрелов

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