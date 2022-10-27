Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі та області сьогодні не буде світла: де та коли

Дата публікації
Перегляди
1515
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі та області сьогодні не буде світла: де та коли

Фото: Associated Press

у Дніпропетровській області запроваджені стабілізаційні відключення світла.

У Дніпрі та Дніпропетровській області від 8 ранку 27 жовтня почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Усі споживачі Дніпропетровщини розділені на три групи. Відключення для кожної групи має тривате не більше ніж чотири години поспіль, однак можлива похибка в межах 30-40 хвилин для перепідключення. 

Світло може зникнути ще раз протягом доби через чотири години, якщо "Укренерго" не скасує стабілізаційні відключення. 

Графіки відключень можна подивитися тут.

Раніше стало відомо, що в Одеській області від ранку почали вимикати світло на чотири години. 

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляють, що заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців. Результати економного використання українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

Масштабна ракетна атака – в областях зникло світло після обстрілів

Масштабна ракетна атака – в областях зникло світло після обстрілів

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація