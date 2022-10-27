У Дніпрі та області сьогодні не буде світла: де та коли

У Дніпрі та Дніпропетровській області від 8 ранку 27 жовтня почалися стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Усі споживачі Дніпропетровщини розділені на три групи. Відключення для кожної групи має тривате не більше ніж чотири години поспіль, однак можлива похибка в межах 30-40 хвилин для перепідключення.

Світло може зникнути ще раз протягом доби через чотири години, якщо "Укренерго" не скасує стабілізаційні відключення.

Графіки відключень можна подивитися тут.

Раніше стало відомо, що в Одеській області від ранку почали вимикати світло на чотири години.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляють, що заклики до заощадження електроенергії будуть актуальними ще кілька місяців. Результати економного використання українцями вже очевидні, але упродовж осінньо-зимового періоду все ще доведеться заощаджувати.

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