В Украине могут возрасти страховые выплаты для пострадавших в ДТП

В Украине могут возрасти страховые выплаты для пострадавших в ДТП

Цель этих изменений — повысить уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизить национальное моторное страхование к европейским стандартам.

Национальный банк предлагает вынести на общественное обсуждение изменения в порядок осуществления обязательного страхования для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сообщает НБУ.

Также читайте В Украине вырастут ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве: когда и на сколько

Для этого были разработаны проекты 2 постановлений правления НБУ: "О размерах страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и "О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств".

В этих постановлениях предлагается:

увеличить размеры страховых сумм по договорам ОСАГО до 160 тыс. гривен (сейчас — 130 тыс. грн) на одного потерпевшего за причиненный вред имуществу, и до 320 тыс. гривен (сейчас — 260 тыс. грн) на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

(сейчас — 130 тыс. грн) на одного потерпевшего за причиненный вред имуществу, и (сейчас — 260 тыс. грн) на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших. утвердить перечень, значение и порядок применения корректирующих коэффициентов при заключении страховщиками договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

утвердить положение о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств; утвердить размер базового страхового платежа по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на сумму 180 гривен;

увеличить размеры страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформление документов о ДТП без участия уполномоченных работников Национальной полиции Украины) до 80 000 гривен на одного потерпевшего.

Как отмечают в НБУ, эти документы повысят уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизят национальное моторное страхование к европейским стандартам.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку