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В Україні можуть зрости страхові виплати для постраждалих в ДТП

В Україні можуть зрости страхові виплати для постраждалих в ДТП

Фото з відкритих джерел

Ці зміни мають на меті підвищати рівень захисту потерпілих у ДТП та наблизити національне моторне страхування до європейських стандартів.

Національний банк України пропонує винести на громадське обговорення зміни до порядку здійснення обов’язкового страхування для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. 

Про це повідомляє НБУ.

Для цього розробили проєкти 2 постанов правління НБУ: "Про розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та "Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

У цих постановах пропонується:

  • збільшити розміри страхових сум за договорами ОСЦПВ до 160 тис. гривень (зараз - 130 тис. грн) на одного потерпілого за заподіяну шкоду майну, та до 320 тис. гривень (зараз - 260 тис. грн) на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих.
  • затвердити перелік, значення та порядок застосування коригуючих коефіцієнтів у разі укладання страховиками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
  • затвердити положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
  • затвердити розмір базового страхового платежу за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у розмірі 180 гривень;
  • збільшити розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу (оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених працівників Національної поліції України) до 80 000 гривень на одного потерпілого.

Як зазначають у НБУ, ці документи підвищать рівень захисту потерпілих у ДТП та наблизять національне моторне страхування до європейських стандартів.

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