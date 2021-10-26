В Україні можуть зрости страхові виплати для постраждалих в ДТП

Ці зміни мають на меті підвищати рівень захисту потерпілих у ДТП та наблизити національне моторне страхування до європейських стандартів.
Національний банк України пропонує винести на громадське обговорення зміни до порядку здійснення обов’язкового страхування для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.
Про це повідомляє НБУ.
Для цього розробили проєкти 2 постанов правління НБУ: "Про розміри страхових сум за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та "Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
У цих постановах пропонується:
- збільшити розміри страхових сум за договорами ОСЦПВ до 160 тис. гривень (зараз - 130 тис. грн) на одного потерпілого за заподіяну шкоду майну, та до 320 тис. гривень (зараз - 260 тис. грн) на одного потерпілого за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих.
- затвердити перелік, значення та порядок застосування коригуючих коефіцієнтів у разі укладання страховиками договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- затвердити положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
- затвердити розмір базового страхового платежу за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у розмірі 180 гривень;
- збільшити розміри страхової виплати за шкоду, заподіяну майну потерпілих, у разі оформлення європротоколу (оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі уповноважених працівників Національної поліції України) до 80 000 гривень на одного потерпілого.
Як зазначають у НБУ, ці документи підвищать рівень захисту потерпілих у ДТП та наблизять національне моторне страхування до європейських стандартів.
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