В Украине объявили первый уровень опасности: чего ожидать от погоды

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительном ухудшении видимости в одиннадцати областях Украины.
Об этом информирует прессслужба ГСЧС.
По данным Укргидрометцентра, ночью и утром, 26 октября, ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
Ухудшение погодных условий коснется преимущественно западных и центральных регионов страны. В частности, туман ожидается в:
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Львовской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Закарпатской области;
- Ивано-Франковской области;
- Черновицкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Кировоградской области.
ГСЧС объявила первый уровень опасности.
Напомним, в Украину идет новый антициклон Xelat, а синоптики снова удивляют прогнозам погоды. Чего ждать украинцам – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.
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