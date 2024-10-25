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В Украине объявили первый уровень опасности: чего ожидать от погоды

В Украине объявили первый уровень опасности: чего ожидать от погоды

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана / Фото: Pexels

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за тумана.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительном ухудшении видимости в одиннадцати областях Украины.

Об этом информирует прессслужба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром, 26 октября, ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Ухудшение погодных условий коснется преимущественно западных и центральных регионов страны. В частности, туман ожидается в:

  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • Львовской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкой области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Черновицкой области;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Кировоградской области.

ГСЧС объявила первый уровень опасности.

Напомним, в Украину идет новый антициклон Xelat, а синоптики снова удивляют прогнозам погоды. Чего ждать украинцам – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

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