В Украине объявили первый уровень опасности: чего ожидать от погоды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительном ухудшении видимости в одиннадцати областях Украины.

Об этом информирует прессслужба ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром, 26 октября, ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Ухудшение погодных условий коснется преимущественно западных и центральных регионов страны. В частности, туман ожидается в:

Волынской области;

Ровенской области;

Львовской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области;

Закарпатской области;

Ивано-Франковской области;

Черновицкой области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Кировоградской области.

ГСЧС объявила первый уровень опасности.

Напомним, в Украину идет новый антициклон Xelat, а синоптики снова удивляют прогнозам погоды. Чего ждать украинцам – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

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