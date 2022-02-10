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В Украине собираются обновить школьную программу по информатике: что изменится

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В Украине собираются обновить школьную программу по информатике: что изменится

pixabay.com

В частности, к обучению детей планируется привлечь украинских и европейских ИТ-экспертов.

С 1 сентября 2022 г в Украине начнется обновление материалов по информатике для 1-11 классов школ.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас дети учатся по старым учебникам и устаревшему программному обеспечению, не хватает учителей с ИТ-образованием, а учителя информатики часто не обновляют свои знания", — отметил глава Минцифры.

По его словам, ИТ-образование и количество специалистов в этой области на сегодняшний день – это именно то, что нужно масштабировать.

"Сегодня не хватает специалистов, потому что настолько быстро развивается рынок...Есть компании, у которых открыто 2 тысячи вакансий, 3 тысячи...И это свидетельствует о том, что нужно реформировать образование", — отмечает Федоров.

Министр цифровой трансформации говорит, что одной из ключевых задач министерства в рамках реформы IT-образования является обновление школьного курса по информатике.

В частности, Минцифра, Министерство образования и науки Украины и проект EU4DigitalUA планируют совместно:

  • создать новый контент для школьного предмета информатики с 1 по 11 класс включительно;
  • выработать новый подход к методике преподавания информатики;
  • создать репозиторий цифровых образовательных ресурсов;
  • дать возможность школьникам и учителям выбирать траектории обучения;
  • привлечь украинских и европейских ИТ-экспертов;
  • составить программу для обучения и оценки учащихся.

Напомним, ТСН.ua пообщались с Михаилом Федоровым и узнали, станут ли введены в "Действия" опросы первым шагом к онлайн-голосованию на выборах, и когда, наконец, можно будет растаможить автомобиль в смартфоне.

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