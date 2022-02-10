Беларусь обвинила латвийский вертолет в нарушении границы

Белорусские пограничники утверждают, что иностранное воздушное судно углубилось на 400 метров на территорию соседней страны.

В четверг, 10 февраля, Госпогранкомитет Беларуси заявил о нарушении воздушного пространства латвийским вертолетом, который, якобы, залетел на 400 метров вглубь территории республики.

Об этом идет речь в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

"Примерно в 12:20 зафиксирован очередной факт нарушения государственной границы Беларуси. Латвийский вертолет Agusta Westland залетел на белорусскую территорию в районе населенного пункта Думаришки Браславского района (Витебская область, — ТСН ) на расстояние до 400 метров и вернулся назад в Латвию", — заявили белорусские пограничники.

Госпогранкомитет Беларуси утверждает, что это не первый такой инцидент с участием иностранного воздушного судна. За последние 3 месяца в ведомстве насчитали четыре таких "нарушения".

"Позавчера 8 февраля самолет АН-2 нарушил границу, залетев на 300 метров на белорусскую территорию. Три недели назад, 24 января, был зафиксирован факт нарушения границы украинским беспилотным летательным аппаратом в Малоритском районе. В декабре прошлого года украинский вертолет залетел на территорию Беларуси в районе пункта пропуска Новая Рудня”, — перечислили в белорусском ведомстве.

Напомним, ранее в МИД Украины обвинения со стороны Белоруссии назвали провокацией. Впоследствии стало известно, что "украинский" беспилотник, о котором упомянули белорусские пограничники, оказался российским.

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