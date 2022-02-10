Білорусь звинуватила латвійський вертоліт у порушенні кордону

Білоруські прикордонники стверджують, що іноземне повітряне судно заглибилося на 400 метрів на територію сусідньої країни.

У четвер, 10 лютого, Держприкордонкомітет Білорусі заявив про порушення повітряного простору латвійським вертольотом, який, буцімто, залетів на 400 метрів углиб території республіки.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Telegram-каналі відомства.

"Приблизно о 12:20 зафіксовано черговий факт порушення державного кордону Білорусі. Латвійський гелікоптер Agusta Westland залетів на білоруську територію в районі населеного пункту Думарішки Браславського району (Вітебська область, — ТСН) на відстань до 400 метрів і повернувся назад до Латвії”, - заявили білоруські прикордонники.

Держприкордонкомітет Білорусі стверджує, що це - не перший такий інцидент за участю іноземного повітряного судна. За останні 3 місяці у відомстві нарахували аж чотири таких "порушення".

“Позавчора 8 лютого літак АН-2 порушив кордон, залетівши на 300 метрів на білоруську територію. Три тижні тому, 24 січня, зафіксовано факт порушення кордону українським безпілотним літальним апаратом у Малоритському районі. Торік у грудні український вертоліт залетів на територію Білорусі в районі пункту пропуску Нова Рудня”, - перерахували у білоруському відомстві.

Нагадаємо, раніше в МЗС України звинувачення з боку Білорусі назвали провокацією. Згодом стало відомо, що "український" безпілотник, про який згадали білоруські прикордонники, виявився російським.

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