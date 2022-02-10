В Україні збираються оновити шкільну програму з інформатики: що зміниться

В Україні збираються оновити шкільну програму з інформатики: що зміниться

Зокрема, до навчання дітей планується залучити українських та європейських ІТ-експертів.

Від 1 вересня 2022 року в Україні розпочнеться оновлення матеріалів з інформатики для 1-11 класів шкіл.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз діти навчаються за старими підручниками та застарілим програмним забезпеченням, не вистачає вчителів з ІТ-освітою, а вчителі інформатики часто не оновлюють свої знання", — зазначив очільник Мінцифри.

За його словами, ІТ-освіта і кількість спеціалістів у цій галузі на сьогодні – це саме те, що потрібно масштабувати.

"Сьогодні не вистачає спеціалістів, бо настільки швидко розвивається ринок...Є компанії, у яких відкрито 2 тисячі вакансій, 3 тисячі...І це свідчить про те, що треба реформувати освіту", – наголошує Федоров.

Міністр цифрової трансформації каже, що одним з ключових завдань міністерства в межах реформи IT-освіти є оновлення шкільного курсу з інформатики.

Зокрема, Мінцифра, Міністерство освіти і науки України та проєкт EU4DigitalUA спільно планують:

створити новий контент для шкільного предмета інформатики з 1 до 11 класу включно;

напрацювати новий підхід до методики викладання інформатики;

створити репозиторій цифрових освітніх ресурсів;

дати змогу школярам та вчителям обирати траєкторії навчання;

залучити українських та європейських ІТ-експертів;

скласти програму для навчання та оцінювання учнів.

Нагадаємо, ТСН.ua поспілкувалися з Михайлом Федоровим і дізналися, чи стануть запроваджені в "Дії" опитування першим кроком до онлайн-голосування на виборах, та коли нарешті можна буде розмитнити автівку в смартфоні.

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